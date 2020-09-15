На Романа Широкова завели уголовное дело
Бывший футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела, сообщается в телеграм-канале Baza.
По информации источника, на экс-полузащитника завели дело по статье 115 УК РФ – умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Роману грозят исправительные работы. Не исключено, что его приговорят к заключению.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него. Впоследствии Данченков дал показания на обидчика.
Арбитр Федотов: пропал мальчик Роман Широков. Нужна помощь добровольцев
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