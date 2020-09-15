Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на заявление «Динамо»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что проверка арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе проведена не будет, несмотря на требование московского «Динамо».

Напомним, накануне бело-голубые обратились в экспертно-судейскую комиссию с просьбой проверить Лапочкина из-за его предвзятых, по словам представителей клуба, решений в сторону игроков «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Да, мы получили обращение „Динамо“, ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама своё окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».