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Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на заявление «Динамо»

Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на заявление «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что проверка арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе проведена не будет, несмотря на требование московского «Динамо».

Напомним, накануне бело-голубые обратились в экспертно-судейскую комиссию с просьбой проверить Лапочкина из-за его предвзятых, по словам представителей клуба, решений в сторону игроков «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Да, мы получили обращение „Динамо“, ЭСК будет его рассматривать. Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама своё окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

«Динамо» попросило РФС проверить Лапочкина на полиграфе по итогам матча с «Рубином»
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