Каррера: не знаю, кто распространяет новости об интересе АЕКа к Бакаеву

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера опроверг информацию о том, что греческий клуб проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву.
«Нет, это неправда. Не знаю, кто распространяет такие новости», — приводит слова Карреры „Спорт-экспресс“.
Напомним, по информации греческих СМИ, в афинском клубе осознают, что Бакаев дорогой игрок, но всё равно намерены попытаться заполучить его. Утверждается, что у 24-летнего хавбека хорошие отношения с Каррерой.
Бакаев является воспитанником «Спартака», а с прошлого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне Зелимхан принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол с пенальти и отдал 3 результативные передачи. Красно-белые, набрав 14 очков в семи турах, занимают третье место в турнирной таблице первенства.
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