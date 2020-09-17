Уткин — о «Динамо»: ругаться поздно, хотя хочется. Надо было раньше умных людей слушать

Блогер Василий Уткин прокомментировал проигрыш «Динамо» в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
«Такие матчи, как «Локомотив» Тбилиси — «Динамо», смотреть совершенно не обязательно. Не возбраняется нисколько. Да и интересы мало ли какие бывают. Есть же болельщики. Болеть за «Динамо» — тяжкий труд (не иронизирую нисколько).
Но в остальном обо всем говорит счёт. Победа — это нормально. Поражение — это катастрофа. Двухбалльная система. «Локомотив» Тб — шестая команда чемпионата России — 2:0 и вылет… Ну о чем тут говорить. И ругаться поздно, хотя хочется. Надо раньше было умных людей слушать. А теперь к вам Ордец из Пизы, как в старом анекдоте. Не перепутайте. А новых анекдотов про «Динамо» нет, и не предвидится", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 17 сентября 2020
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