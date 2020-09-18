Пиоли: Ибрагимович настолько умён, что знает заранее, какую ему нужно занять позицию

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором его подопечные на выезде обыграли ирландский «Шэмрок Роверс» (0:2).

«Я пытался выглядеть позитивно на вчерашней пресс-конференции, но всё же был немного обеспокоен, так как после трех недель тренировок нелегко провести такой важный матч. Однако мы доказали, что готовы, полностью контролируя ход игры. Меня немного беспокоило не качество состава, а уровень физической подготовки на этом этапе.

Безусловно, нам нужно улучшать игру, так как следующие соперники будут гораздо сложнее. Мы — «Милан», и должны поддерживать как можно более высокий уровень, играть на победу, и это то, что мы будем делать.

Гол Ибрагимовича? Он настолько умён, что заранее знает, какую ему нужно занять позицию. Он выдвигался слишком глубоко на старте игры, поэтому мы задвинули его ещё дальше в атаку. Златан – чемпион», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В 3-м квалификационном раунде ЛЕ «Милан» сыграет с норвежским «Будё-Глимт».