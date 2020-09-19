Грузинский депутат — о вылете «Динамо» от «Локомотива» Тбилиси: это месть России

Грузинский депутат Леван Бердзенишвили прокомментировал результат матча 2-го тура квалификационного раунда Лиги Европы «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо» (2:1).
«Не будем скрывать, мы действительно счастливы. Это своего рода месть за всё: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия — наш последний завоеватель. Я не вижу проблем в таком отношении и считаю это нормальным. Победа в матче с „Динамо“ особенная, потому что мы были счастливы не только потому, что обыграли Россию, но и потому, что победил тбилисский „Локомотив“, а не тбилисское „Динамо“, которое неоднократно терпело поражения от российских команд.
Спорт и политика не связаны — это неверный тезис. Конечно, всё взаимосвязано, поэтому радость была для нас и патриотической, и спортивной. Как без патриотизма и целеустремлённости можно обыграть соперника?» — приводит слова Бердзенишвили Popsport.
- 19 сентября 2020
-
01:57
-
01:39
-
01:18
-
01:03
-
00:50
-
00:41
-
00:37
-
00:16
-
00:12
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:22
-
23:21
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:51
-
22:28
-
22:25
-
22:15
-
21:57
-
21:47
-
21:47
-
21:21
-
21:07
-
20:56
-
20:52
-
20:37
-
20:34
-
20:14
-
20:07
-
19:56
-
19:49