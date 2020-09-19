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Грузинский депутат — о вылете «Динамо» от «Локомотива» Тбилиси: это месть России

Грузинский депутат — о вылете «Динамо» от «Локомотива» Тбилиси: это месть России
Футбол / Лига Европы 0

Грузинский депутат Леван Бердзенишвили прокомментировал результат матча 2-го тура квалификационного раунда Лиги Европы «Локомотив» (Тбилиси) — «Динамо» (2:1).

«Не будем скрывать, мы действительно счастливы. Это своего рода месть за всё: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Ведь Россия — наш последний завоеватель. Я не вижу проблем в таком отношении и считаю это нормальным. Победа в матче с „Динамо“ особенная, потому что мы были счастливы не только потому, что обыграли Россию, но и потому, что победил тбилисский „Локомотив“, а не тбилисское „Динамо“, которое неоднократно терпело поражения от российских команд.

Спорт и политика не связаны — это неверный тезис. Конечно, всё взаимосвязано, поэтому радость была для нас и патриотической, и спортивной. Как без патриотизма и целеустремлённости можно обыграть соперника?» — приводит слова Бердзенишвили Popsport.

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