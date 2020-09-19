Форвард «Урала» Панюков: рад, что удалось забить именно «Зениту»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков, выступавший за «Зенит», прокомментировал ничью в матче с питерской командой.
«Довольны результатом. 1:1 — вполне достойно. Сегодня хорошо играли, и, считаю, ничья — это закономерно. Надеюсь продолжить голевую серию. Очень ждал, что забью, поскольку давно уже не забивал в Премьер-Лиге. Рад, что именно „Зениту“ удалось забить.
Конечно, празднование юбилея придавало дополнительную мотивацию. Сразу вспоминается День города, когда неудачно сыграли с „Крыльями“. Не дай бог, и сегодня сыграли бы так же. Было бы очень неприятно», — сказал Панюков в эфире «Матч Премьер».
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR. Счёт на 69-й минуте матча сравнял Панюков.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.
Панюков перешёл из «Зенита» в «Урал» летом 2019 года.
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