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«Зенит» упустил победу над «Уралом»

«Зенит» упустил победу над «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR. Счёт на 69-й минуте матча сравнял бывший футболист «Зенита», форвард «Урала» Андрей Панюков. Полузащитник Даниэль Мишкич проникающим пасом вскрыл оборону гостей, Панюков подошёл к углу вратарской и точно пробил мимо Михаила Кержакова.

«Урал», в восьми турах набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» (15) — на втором месте, и в случае победы над «Арсеналом» команда Владимира Федотова выйдет на первое место.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 4'   1:1 Панюков – 69'
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