Юрий Матвеев: пропущенный гол в матче с «Зенитом» никак не повлиял на план «Урала»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Неплохой результат при достаточно качественной игре, которую мы показали. Занесём ничью в актив. Мы не очень хорошо начали, допускали на ровном месте детские ошибки, присутствовала какая-то нервозность. Потом взяли игру под контроль, контролировали и мяч, и пространство. Пропущенный гол никак не повлиял на наш план», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал», в восьми турах набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на втором месте, и в случае победы над «Арсеналом» команда Владимира Федотова выйдет на первое место.