«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Борисова

Московский «Спартак» выразил соболезнования семье известного актёра и телеведущего Михаила Борисова, который скончался накануне ночью.

«Сегодня ночью в Москве ушёл из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», — написала пресс-служба клуба в "Твиттере".

Михаилу Борисову был 71 год. Он известен по программе «Русское лото», ведущим и художественным руководителем которой являлся. Ему стало плохо на съёмках передачи, у актёра было диагностировано воспаление лёгких.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 16:30 мск.



По итогам семи туров чемпионата России «Рубин» набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (14) — на 4-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (17).