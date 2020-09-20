«Уфа» — ЦСКА: прямая трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Уфа» – ЦСКА. Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери – Артём Фёдоров (Петрозаводск).
Московский ЦСКА набрал 13 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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