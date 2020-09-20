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Пьянич: Куман придал мне уверенности и сказал быть собой

Пьянич: Куман придал мне уверенности и сказал быть собой
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал дебют в составе каталонской команды.

«Куман придал мне уверенности в себе и сказал быть собой. Команда упорно работает и готовится к первому матчу. У меня хорошие ощущения. Мы готовы. Команда очень хорошо работает.

Что касается дебюта, это особенное событие, хотя мне бы хотелось, чтобы это произошло при болельщиках. Всё случилось быстро, я только неделю назад приступил к индивидуальным тренировкам», — приводит слова Пьянича Marca.

В каталонский клуб 30-летний футболист перешёл летом из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 60 млн. За «бьянконери» Миралем выступал с 2016 года, а до этого защищал цвета «Ромы», «Лиона» и «Метца». В сборную Боснии и Герцеговины вызывается с 2008 года.

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