Пьянич: Куман придал мне уверенности и сказал быть собой

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич прокомментировал дебют в составе каталонской команды.



«Куман придал мне уверенности в себе и сказал быть собой. Команда упорно работает и готовится к первому матчу. У меня хорошие ощущения. Мы готовы. Команда очень хорошо работает.



Что касается дебюта, это особенное событие, хотя мне бы хотелось, чтобы это произошло при болельщиках. Всё случилось быстро, я только неделю назад приступил к индивидуальным тренировкам», — приводит слова Пьянича Marca.



В каталонский клуб 30-летний футболист перешёл летом из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 60 млн. За «бьянконери» Миралем выступал с 2016 года, а до этого защищал цвета «Ромы», «Лиона» и «Метца». В сборную Боснии и Герцеговины вызывается с 2008 года.