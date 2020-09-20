Грубая ошибка Кепы и дубль Мане — в видеообзоре матча «Челси» — «Ливерпуль»

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Защитник «Челси» Андреас Кристенсен был удалён на 45-й минуте матча. Недалеко от штрафной он сорвал прорыв Мане к воротам, завалив его на газон. Рефери сначала показал защитнику «Челси» жёлтую карточку, ссылаясь, видимо, на то, что Кепа мог первым оказаться на мяче, но после просмотра повтора отменил своё решение и достал из кармана красную карточку.

Первый мяч на 50-й минуте забил Садио Мане. Мохамед Салах и Роберто Фирмино разыграли стеночку, затем бразилец мягко навесил в центр штрафной, откуда Мане головой отправил мяч в сетку ворот.

На 54-й минуте встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче — Мане перехватил мяч и закатил его в открытые ворота.

На 75-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер отразил 11-метровый удар во втором тайме матча с «Челси». Тьяго Алькантара завалил Тимо Вернера в штрафной, судья назначил пенальти. Жоржиньо ударом с «точки» не смог переиграть Бекера.