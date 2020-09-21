Румменигге: перед уходом из «Баварии» Тьяго обнял меня и плакал пять минут

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о подробностях прощания с Тьяго Алькантарой перед уходом в «Ливерпуль».
«Перед уходом из «Баварии» он обнял меня, плакал пять минут и сказал:«Спасибо, что позволили мне это сделать». У меня также были слезы на глазах.
Тьяго – великий человек и первоклассный игрок. Это большая потеря не только с точки зрения качества игры на поле, но и как личности. Тем не менее, мы уважаем его решение, сделать что-то новое», — цитирует Румменигге Sky Sport Germany.
Напомним, что Тьяго перешёл в «Ливерпуль» за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. Полузащитник уже дебютировал за команду Юргена Клоппа в игре 2-го тура с лондонским «Челси», отметившись ярким статистическим достижением.
- 21 сентября 2020
-
03:54
-
03:45
-
03:33
-
03:19
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:50
-
01:41
-
01:21
-
00:52
-
00:51
-
00:31
-
00:29
-
00:28
-
00:10
- 20 сентября 2020
-
23:53
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:10
-
22:50
-
22:45
-
22:33
-
22:25
-
22:11
-
22:07
-
22:04
-
21:53
-
21:50
-
21:39