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Румменигге: перед уходом из «Баварии» Тьяго обнял меня и плакал пять минут

Румменигге: перед уходом из «Баварии» Тьяго обнял меня и плакал пять минут
Футбол / Англия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о подробностях прощания с Тьяго Алькантарой перед уходом в «Ливерпуль».

«Перед уходом из «Баварии» он обнял меня, плакал пять минут и сказал:«Спасибо, что позволили мне это сделать». У меня также были слезы на глазах.

Тьяго – великий человек и первоклассный игрок. Это большая потеря не только с точки зрения качества игры на поле, но и как личности. Тем не менее, мы уважаем его решение, сделать что-то новое», — цитирует Румменигге Sky Sport Germany.

Напомним, что Тьяго перешёл в «Ливерпуль» за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. Полузащитник уже дебютировал за команду Юргена Клоппа в игре 2-го тура с лондонским «Челси», отметившись ярким статистическим достижением.

Тьяго за тайм дебютного матча сделал больше пасов, чем любой игрок «Челси» за 90 минут
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