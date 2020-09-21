Ракицкий: моя семья — моя самая сильная любовь

Центральный защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал фотографию со своей семьёй.

«Моя семья — моя самая сильная любовь», — написал футболист.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Ракицкого.

Сообщалось, что 31-летний Ярослав Ракицкий получил травму на одной из тренировок перед матчем с тульским «Арсеналом» (3:1). По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, с этой недели футболист будет заниматься в общей группе.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн.

В следующем туре РПЛ «Зенит» примет «Уфу». Матч пройдёт 26 сентября. Начало — в 16:30 мск.