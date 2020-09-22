«Манчестер Сити» начал сезон с выездной победы в матче с «Вулверхэмптоном»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмтон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, успешно реализовавший пенальти. Через 12 минут хавбек Филип Фоден удвоил преимущество гостей, забив гол после передачи нападающего Рахима Стерлинга. Во втором тайме, на 78-й минуте, форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сократил отставание хозяев в счёте. Третий гол за «горожан» в компенсированное время встречи забил форвард Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» набрал 81 очко в 38 матчах и занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Вулверхэмптон» (59) занял 7-е место. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.