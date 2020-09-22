Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» начал сезон с выездной победы в матче с «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» начал сезон с выездной победы в матче с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмтон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, успешно реализовавший пенальти. Через 12 минут хавбек Филип Фоден удвоил преимущество гостей, забив гол после передачи нападающего Рахима Стерлинга. Во втором тайме, на 78-й минуте, форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сократил отставание хозяев в счёте. Третий гол за «горожан» в компенсированное время встречи забил форвард Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» набрал 81 очко в 38 матчах и занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Вулверхэмптон» (59) занял 7-е место. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
21 сентября 2020, понедельник. 22:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Де Брёйне – 20' (пен)   0:2 Фоден – 32'   1:2 Хименес – 78'   1:3 Жезус – 90+5'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020