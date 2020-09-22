Каррагер: я бы поставил Де Брёйне в список лучших игроков мира после Месси и Роналду

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
«Он — лучший игрок Премьер-лиги. В прошлом году он получил звание игрока года по версии PFA. Даже если он не получил бы этой награды, он всё равно лучший игрок Премьер-лиги. Я говорил это об Эдене Азаре перед тем, как он ушёл в „Реал“. Независимо от того, выигрывал он премию игрока года или нет, он всё равно был лучшим. Сейчас таковым является Де Брёйне.
Я бы поставил его в список лучших игроков мира после Месси и Роналду. Статистика, которую он имеет, великолепна. Думаю, что он – мечта любого тренера", — цитирует Каррагера Sky Sports.
В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого бельгийский футболист забил 13 мячей. Напомним, Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.
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