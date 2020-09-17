Неймар и Де Брёйне — номинанты на призы лучшим игрокам ЛЧ. Месси и Роналду вне списка

УЕФА назвал список номинантов на звания лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»);



Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все – «Бавария»);



Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер, Тиаго Алькантара (оба – «Бавария»);



Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»).

Имена победителей объявят 1 октября во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

В число номинантов не попали форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Месси — шестой в списке лучших форвардов, Роналду — восьмой.

По итогам сезона-2018/2019 лучшим голкипером стал Алисон Бекер, защитником — Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»), полузащитником — Фрэнки де Йонг («Аякс»), форвардом — Лионель Месси («Барселона»).