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Кержаков отработает в сборной элитный раунд ЧЕ U19, несмотря на договорённость с «Томью»

Кержаков отработает в сборной элитный раунд ЧЕ U19, несмотря на договорённость с «Томью»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», Александр Кержаков, который в ближайшее время должен возглавить «Томь», отработает старшим тренером юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U19, а потом покинет команду. При этом существует вероятность, что элитный раунд чемпионата Европы U19 может не состояться в этом году или не состояться вообще.

7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

«Томь», набрав в 10 матчах 2 очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Сегодня, 23 сентября, томский клуб в гостях встретится с «Факелом».

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