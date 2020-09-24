Деннис Хаджикадунич попал в сферу интересов «Вест Хэма»

Полузащитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может перейти в «Вест Хэм». Английский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего игрока. Трансфер, скорее всего, будет совершён в следующее трансферное окно, сообщает Sportbladet.



Деннис Хаджикадунич перешёл в «Ростов» в 2018 году из «Мальмё», сумма трансфера составила € 1 млн. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2023 года. В сезоне-2020/2021 игрок провёл семь официальных матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хаджикадунича в € 1,5 млн.



В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «молотобойцы» проиграли два стартовых матча и расположились на 16-м месте в турнирной таблице.

Дубль и две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Халл» в Кубке лиги