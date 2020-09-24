УЕФА утвердил правило пяти замен в сезоне-2020/2021
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил правило пяти замен в одном матче до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба УЕФА. Впервые такое положение вступило в силу после паузы, связанной с пандемией COVID-19. Главной задачей решения стало снижение травматичности футболистов, пропустивших внушительный временной отрезок.
Команды получили возможность совершать пять замен в матчах Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы до окончания сезона-2020/2021. До этого Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже продлевал возможность действия правила пяти замен до лета 2021 года.
При этом правило о числе футболистов в заявке на игру не изменилось. Команды смогут заявлять на матч не больше 23 игроков.
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- 24 сентября 2020
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