УЕФА утвердил правило пяти замен в сезоне-2020/2021

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил правило пяти замен в одном матче до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба УЕФА. Впервые такое положение вступило в силу после паузы, связанной с пандемией COVID-19. Главной задачей решения стало снижение травматичности футболистов, пропустивших внушительный временной отрезок.



Команды получили возможность совершать пять замен в матчах Лиги наций, Лиги чемпионов и Лиги Европы до окончания сезона-2020/2021. До этого Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) уже продлевал возможность действия правила пяти замен до лета 2021 года.



При этом правило о числе футболистов в заявке на игру не изменилось. Команды смогут заявлять на матч не больше 23 игроков.

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