«Ростов» — «Маккаби»: Шомуродов открыл счёт, забив впервые с февраля

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов открыл счёт в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы с «Маккаби» Хайфа.

На 9-й минуте Матиас Норманн из центрального круга исполнил заброс в штрафную за спины защитникам, а Шомуродов с лёта переправил мяч в дальний угол ворот.

В последний раз Шомуродов забивал 29 февраля в матче с «Ахматом» (1:1).

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Петром Арделеану. Помогают ему ассистенты Иво Надворник и Петр Цалетка. Резервный рефери – Карел Грубеш.



В случае победы над «Маккаби» подопечные Валерия Карпина выйдут в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка, где встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).