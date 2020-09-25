Румменигге: мы можем гордиться тем, что привезли в Мюнхен квадрупл

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился эмоциями от победы команды над Севильей (2:1) в Суперкубке УЕФА.
«Хочу поздравить команду и тренерский штаб, во главе которого находится Флик, с победой в Суперкубке. Команда заслуженно завоевала титул. Мы можем гордиться тем, что привезли в Мюнхен квадрупл. Это было прекрасное чувство – снова разделить титул с нашими фанатами. Когда я осматривал трибуны после игры, увидел много счастливых болельщиков «Баварии». Хочу поблагодарить УЕФА и его президента Александера Чеферина за профессиональную организацию этого финала. Это был важный шаг по возвращению к футбольной культуре, к эмоциям и атмосфере на стадионе. Желаю всем нашим фанатам благополучного пути домой», – цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии».
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