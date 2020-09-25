Мюллер догнал Швайнштайгера по числу трофеев. Они самые титулованные немцы в истории

«Бавария» стала обладателем Суперкубка УЕФА. В решающем матче мюнхенская команда в дополнительное время одолела «Севилью» (2:1).
Для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера этот трофей стал уже 26-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим одноклубником и партнёром по сборной полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Они являются самыми титулованными немецкими футболистами в истории.
Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за клуб с 2008 года. С мюнхенцами 31-летний форвард девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоёвывал Кубок и пять раз – Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Помимо этого, Томас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.
Швайнштайгер к настоящему моменту уже завершил карьеру, в ходе которой помимо «Баварии» выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр».
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