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Три клуба АПЛ интересуются Лофтус-Чиком

Три клуба АПЛ интересуются Лофтус-Чиком
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик может сменить команду, сообщает The Guardian.

По информации источника, в услугах 24 летнего английского футболиста заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед», «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Лондонский клуб и бирмингемская команда готовы арендовать полузащитника, однако «Саутгемптон» сможет взять Лофтус-Чика в аренду, если «Челси» будет платить часть зарплаты игроку.

Лофтус-Чик выступает за основную команду «Челси» с 2014 года. В прошлом сезоне принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и отдал 1 результативную передачу. Рубен играет за национальную команду Англии с 2017 года. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

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