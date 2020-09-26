Три клуба АПЛ интересуются Лофтус-Чиком
Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик может сменить команду, сообщает The Guardian.
По информации источника, в услугах 24 летнего английского футболиста заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед», «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Лондонский клуб и бирмингемская команда готовы арендовать полузащитника, однако «Саутгемптон» сможет взять Лофтус-Чика в аренду, если «Челси» будет платить часть зарплаты игроку.
Лофтус-Чик выступает за основную команду «Челси» с 2014 года. В прошлом сезоне принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и отдал 1 результативную передачу. Рубен играет за национальную команду Англии с 2017 года. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.
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