В эти минуты защитник «Спартака» Андрей Ещенко проводит 100-й матч в составе красно-белых. Клуб на выезде в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги встречается с «Тамбовом». К 65-й минуте счёт не открыт (0:0). 36-летний защитник вышел на поле на 46-й минуте, заменив Наиля Умярова.



«Андрей Ещенко проводит 100-й матч за «Спартак». Поздравляем, Супердед», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном «твиттере».

В послужном списке Ещенко большое количество команд Российской Премьер-Лиги — «Химки», «Динамо», «Локомотив», «Анжи». В 2016 году защитник пополнил ряды московского «Спартака». В 99 матчах за красно-белых Андрей забил один мяч и отдал три результативные передачи. В сезоне-2020/2021 защитник пять раз вышел на поле и заработал одну жёлтую карточку.

Просмотреть фото можно в "твиттере" «Спартака»