Тедеско: видно, что Кокорину немного не хватает формы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выход нападающего Александра Кокорина в стартовом составе.



«Выхода Кокорина в старте? Он провёл хороший матч, выполнил больший объём работы. Он скоростной. Нам нужно было это. Он отлично убежал и мог забивать.



Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.



26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль на свой счёт записал защитник красно-белых Айртон.



После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона