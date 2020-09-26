«Сочи» — «Краснодар»: Карасёв удалил Заику и тренера сочинцев Федотова
Главный арбитр встречи «Сочи» — «Краснодар» (1:1, второй тайм) Сергей Карасёв удалил защитника сочинцев Кирилла Заику и главного тренера команды Владимира Федотова.
Заика получил две жёлтые карточки за несколько минут и был удалён на 55-й минуте. Следом красную за споры получил Владимир Федотов.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
«Краснодар» набрал в 8 матчах 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 4-м месте. Лидером соревнований является набравший в 8 матчах 17 очков петербургский «Зенит».
- 26 сентября 2020
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