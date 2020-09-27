Юрий Дюпин: практически ничего не дали создать «Ротору». Пацаны молодцы

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ с «Ротором» (3:1).



«Тяжеловато было после двухнедельного перерыва. Пауза была даже больше, чем две недели. Не тренировался, и тяжеловато было входить в эту неделю тренировочную. Обычно после такой длинной паузы начинаешь потихоньку втягиваться, а мы начали форсировать, и сразу нагрузка была высокая.

Хочу сказать спасибо нашим физиотерапевтам, которые меня быстро восстанавливали после тренировок. Конечно, сказывается то, что физическое состояние было не самым оптимальным, поэтому чуть-чуть где-то какие-то ошибки возникали. Но я думаю, что сейчас в недельном цикле ещё поработаем, форму наберу, и всё будет хорошо.



Хорошо сегодня играли, хорошо ходил мяч, много моментов создали даже в равных составах. Практически ничего не дали создать «Ротору» за исключением каких-то стандартов, угловых, нескольких контрвыпадов. В целом пацаны молодцы. Даже когда выигрывали 3:1, всё равно пытались ещё забить и довести счёт до более крупного.



Мне кажется, по телевизору даже ещё более волнительно смотреть, чем когда ты стоишь в воротах на поле. Сильно переживал за результат. Хотелось, чтобы мы шесть очков набрали, но не получилось, к сожалению. Со «Спартаком» играли хорошо, много времени доминировали, создали много моментов, но чуть-чуть не повезло", — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».