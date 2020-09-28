Вадим Евсеев продолжит работу в «Уфе», несмотря на разгромное поражение от «Зенита»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что руководство клуба не собирается увольнять главного тренера Вадима Евсеева после поражения команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:6).
«Мы поговорили с Евсеевым. Всё нормально. У него кредит доверия, он никуда не уходит и готовит команду к «Ротору», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Уфа», набрав в девяти турах 5 очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Лидером турнира является «Зенит» (20). В следующем туре «Уфа» встретится с «Ротором». Матч состоится 3 октября в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.
Глава совета директоров «Уфы»: у Евсеева кредит доверия полон. Текущая ситуация — моя вина
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