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Вадим Евсеев продолжит работу в «Уфе», несмотря на разгромное поражение от «Зенита»

Вадим Евсеев продолжит работу в «Уфе», несмотря на разгромное поражение от «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что руководство клуба не собирается увольнять главного тренера Вадима Евсеева после поражения команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:6).

«Мы поговорили с Евсеевым. Всё нормально. У него кредит доверия, он никуда не уходит и готовит команду к «Ротору», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Уфа», набрав в девяти турах 5 очков, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Лидером турнира является «Зенит» (20). В следующем туре «Уфа» встретится с «Ротором». Матч состоится 3 октября в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 мск.

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