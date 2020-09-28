Конте попросил «Интер» приобрести Жервиньо

Миланский «Интер» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему «Пармы» Жервиньо, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, на покупке футболиста настаивает главный тренер «Интера» Антонио Конте. По замыслу наставника, 33-летний Жервиньо может стать четвёртым форвардом в миланском клубе после Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

Жервиньо перешёл в «Парму» летом 2018 года из «Хэбэй Чайна Форчун». В прошлом сезоне ивуариец принял участие в 31 матче чемпионата Италии (27 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. Жервиньо выступал за такие известные клубы, как «Лилль», «Арсенал» и «Рома».