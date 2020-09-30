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«Лион» объявил о переходе хавбека «Милана» Пакета

«Лион» объявил о переходе хавбека «Милана» Пакета
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета перешёл в «Лион», сообщает пресс-служба французского клуба.

«Бразильский полузащитник будет официально представлен сегодня вечером во время пресс-конференции, которая состоится в аудитории стадиона. На мероприятии будут присутствовать президент „Лиона“ Жан-Мишель Оляс и спортивный директор Жуниньо», — говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 20 млн.

Лукас Пакета стал игроком «Милана» в январе 2019 года, перейдя из бразильского «Фламенго» за € 40 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 44 встречи во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Сообщалось, что «Милан» требовал за Лукаса € 25 млн. Однако французский клуб не собирается выплачивать требуемую «Миланом» сумму и был готов включить в сделку нападающего Мемфиса Депая, который якобы был близок к переходу в «Барселону».

Депай может быть включён в сделку по Пакета между «Лионом» и «Миланом»
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