Депай может быть включён в сделку по Пакета между «Лионом» и «Миланом»

26-летний нидерландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай может стать частью другой сделки между французским клубом и итальянским «Миланом», сообщает Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, Лукас Пакета является объектом пристального интереса со стороны «Лиона», спортивным директором которого является его соотечественник Жуниньо. Однако французский клуб не собирается выплачивать требуемые «Миланом» € 25 млн и готов включить в сделку нападающего Мемфиса Депая, который, как сообщалось ранее, был близок к переходу в «Барселону». У него ещё год по контракту с «Лионом», и клуб не хотел бы терять столь ценный актив по истечению контракта.

Лукас Пакета стал игроком «Милана» в январе 2019 года, перейдя из бразильского «Фламенго» за € 40 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 44 встречи во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Депай провёл 22 встречи за «Лион» во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и 2 результативными передачами. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч за «Лион», отметился хет-триком и получил жёлтую карточку.