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Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу перед матчем с «Краснодаром»

Фанаты ПАОКа устроили огненное шоу перед матчем с «Краснодаром»
Футбол / Лига чемпионов 0

Сотни болельщиков греческого ПАОКа устроили огненное шоу перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром». Встреча пройдёт при пустых трибунах, поэтому фанаты решили поддержать свою команду перед матчем.

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ПАОК — «Краснодар». Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировать будут судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный судья — Даниэле Довери.

В первом матче, который проходил в Краснодаре на одноимённом стадионе, российская команда одержала победу со счётом 2:1.

ПАОК — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов
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