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Денис Глушаков перешёл в «Химки»

Денис Глушаков перешёл в «Химки»
Футбол / РПЛ 0

«Химки» на своём официальном сайте объявили о переходе бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова.

33-летний футболист заключил с клубом контракт, срок которого не разглашается, и уже присоединился к команде.

«Рады приветствовать в «Химках» и желаем удачи в составе нашей команды!» — говорится в сообщении клуба.

Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за московский «Спартак» и восемь лет играл за столичный «Локомотив». В сборную России он вызывался с 2011 по 2018 год.

«Химки», набрав 6 очков в девяти турах, находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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