«Да он ноль без палки!» Смородская жёстко ответила Геркусу

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание своего преемника, бывшего генерального директора «железнодорожников» Ильи Геркуса.
Функционер ранее заявил, что он намного лучше как менеджер, чем Смородская, и что он её «обыграет в любом соревновании по любому менеджерскому скиллу».
«Я читала и готова ответить ему. Везде, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям. Начиная от финансов и кончая организацией деятельности клуба.
Чемпионство с «Локомотивом»? Он пришёл на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга. Сработал мой «багаж»? Абсолютно верно! Я так и считаю. Костяк команды, была налажена работа академии. Вот сейчас, я так чувствую, она полностью развалится… Мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Такой слабый и незаметный персонаж даёт такие интервью… Просто смех! Он бы меня обыграл… Да он ноль без палки!» — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».
- 1 октября 2020
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