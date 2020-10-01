«Да он ноль без палки!» Смородская жёстко ответила Геркусу

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала высказывание своего преемника, бывшего генерального директора «железнодорожников» Ильи Геркуса.



Функционер ранее заявил, что он намного лучше как менеджер, чем Смородская, и что он её «обыграет в любом соревновании по любому менеджерскому скиллу».



«Я читала и готова ответить ему. Везде, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям. Начиная от финансов и кончая организацией деятельности клуба.



Чемпионство с «Локомотивом»? Он пришёл на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга. Сработал мой «багаж»? Абсолютно верно! Я так и считаю. Костяк команды, была налажена работа академии. Вот сейчас, я так чувствую, она полностью развалится… Мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Такой слабый и незаметный персонаж даёт такие интервью… Просто смех! Он бы меня обыграл… Да он ноль без палки!» — цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».

Геркус: есть ощущение, что «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд