Ловрен — фанатам «Ливерпуля»: не вините 1-2 игроков в поражении. На поле 11 футболистов

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, выступающий за «Зенит», после разгрома мерсисайдцев в матче с «Астон Виллой» (2:7) обратился к болельщикам красных.

«Никогда не вините одного или двух игроков в поражении. На поле 11 игроков, которые работают в команде! Иногда бывают хорошие, иногда — плохие дни. Завтра будет новый день. Живите дальше!» — написал Ловрен на своей странице в «Твиттере».

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.

На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.