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«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Мартина Аткинсона, ассистировали судьи на линиях Константин Хатцидакис и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн. На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 21:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
7 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уоткинс – 4'   2:0 Уоткинс – 22'   2:1 Салах – 33'   3:1 Макгинн – 35'   4:1 Уоткинс – 39'   5:1 Баркли – 55'   5:2 Салах – 60'   6:2 Грилиш – 66'   7:2 Грилиш – 75'
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