Ловчев: Малкома купили за 40 млн, а он в матче со «Спартаком» никакущий был

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«Вся реклама к этому матчу и сам матч по накалу соответствовали вывеске, по качеству футбола — нет. Мы постоянно и удивляемся и расстраиваемся от того, как мы в Европе выступаем. Простые вещи: Малкома купили за 40 млн, а в этой игре он никакущий был. Дзюба не дотягивал до себя, которого он слепил. Тот же Понсе не забивает два таких мяча, где мастер должен забивать. Я в этом случае говорю о качестве футбола как таковом: пас, удар и так далее. А напряжение существовало, соответствовало дерби двух столиц. Спектакль получился. Одна команда выигрывала практически, но «Спартак» сравнял. Народу было много, атмосфера хорошая, подогретая — всё соответствовало ожиданиям.



Но дерби получилось, люди уходили довольные. Эта ничья ценная, потому что продолжается борьба. Сейчас бы «Зенит» выиграл и на три очка ушёл. А так, «Спартак» будет продолжать считать, что они на первом месте, «Зенит» — что они, а тут ещё и ЦСКА подобрался.



Я думаю, «Зенит» владел инициативой не 75 минут, а в первом тайме. Выручил и встряхнул «Спартак» молодой вратарь Максименко. В этот раз, в отличие от матча с ЦСКА, когда Максименко ошибся, он выручал и тем самым дал «Спартаку» надежду», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».