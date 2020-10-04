«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ролик, посвящённый матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:1).

Спартаковцы показали прибытие команды на стадион «Открытие Арена», самые интересные моменты матча, а также эмоции игроков и тренеров.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» на YouTube.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.