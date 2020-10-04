«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ролик, посвящённый матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:1).
Спартаковцы показали прибытие команды на стадион «Открытие Арена», самые интересные моменты матча, а также эмоции игроков и тренеров.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» на YouTube.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. После передачи форварда Артёма Дзюбы Ерохин с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт. Алекс Крал ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, обыграл Дугласа Сантоса и отпасовал в центр на оставшегося без присмотра Понсе, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 4 октября 2020
-
20:23
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:46
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
18:25
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
16:58
-
16:43