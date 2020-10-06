«Арсенал» объявил о переходе Томаса Парти из «Атлетико» за € 50 млн

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте клуба объявил о переходе 27-летнего ганского полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти. Английский клуб активировал предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за € 50 млн.

Публикация доступна в «твиттере» «Арсенала».

«У Томаса есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком «Арсенала». Он лидер на поле и за его пределами, и именно тот игрок и человек, которого мы хотели видеть в клубе. Мы уже чувствуем, что знаем Томаса очень хорошо, основываясь на работе, которую мы проделали, внимательно анализируя его выступления в последнее время.

Благодаря его всесторонне развитой игре и агрессивному стилю он станет прекрасным дополнением к нашей команде. Мы хорошо начали сезон, и мы хотим продолжать в том же духе. Теперь Томас является частью нашего клуба», — заявил технический директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар.

Для выступления за «Арсенал» Томас Парти выбрал 18-й игровой номер.

В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.