«Арсенал» объявил о переходе Томаса Парти из «Атлетико» за € 50 млн

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте клуба объявил о переходе 27-летнего ганского полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти. Английский клуб активировал предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за € 50 млн.
Публикация доступна в «твиттере» «Арсенала».
«У Томаса есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком «Арсенала». Он лидер на поле и за его пределами, и именно тот игрок и человек, которого мы хотели видеть в клубе. Мы уже чувствуем, что знаем Томаса очень хорошо, основываясь на работе, которую мы проделали, внимательно анализируя его выступления в последнее время.
Благодаря его всесторонне развитой игре и агрессивному стилю он станет прекрасным дополнением к нашей команде. Мы хорошо начали сезон, и мы хотим продолжать в том же духе. Теперь Томас является частью нашего клуба», — заявил технический директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар.
Для выступления за «Арсенал» Томас Парти выбрал 18-й игровой номер.
В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
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