Эдинсон Кавани признался, что был близок к завершению карьеры

Новичок «Манчестер Юнайтед» нападающий Эдинсон Кавани признался, что до заключения контракта с «красными дьяволами» задумывался о завершении карьеры.
«Здоровье моей семьи на первом месте. Конечно, я думал о том, чтобы бросить футбол. У меня действительно была такая возможность — возможность перестать играть и остаться в деревне, посвятить себя жизни в деревне. Мы пережили коронавирус вместе с семьёй и с моей девушкой. Правда в том, что мы боялись его возобновления. К счастью, мы все успешно вылечились и сейчас всё прекрасно.
Это нормально, что тревога начинает захватывать ваши мысли. Клубы начали делать предложения, и я понял, что хочу найти команду. Я считаю, что все события в жизни случаются именно тогда, когда и должны были произойти. А иногда, как бы сильно вы чего-то ни хотели, это не случается. Было много неуверенности и беспокойства, проходили дни, и всё моё окружение хотело знать, где я буду играть. Теперь я в «Манчестер Юнайтед» и все довольны решением», — приводит слова Кавани Goal.com со ссылкой на Dos de Punta.
- 6 октября 2020
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