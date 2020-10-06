Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт уругвайского футболиста рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» — один из величайших клубов в мире. Находиться здесь — большая честь. Я много работал в свободное время, и мне не терпится соревноваться. С нетерпением жду возможности продолжить писать мою маленькую историю в книге футбола. Буду предельно сосредоточен на работе. Общался с тренером, и это усилило желание выступать в этой красивой футболке», — отметил Кавани.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.