Официальная школа «Барселоны» в Москве проведет просмотр на бесплатное обучение
Официальная школа ФК Барселона в Москве проводит просмотр талантливых футболистов (полевые и голкиперы) на бесплатное обучение. Просмотр пройдёт 11 октября в 10:00 на тренировочной базе по адресу: г.Москва, Ходынский бульвар, 4 (ТЦ «Авиапарк»), спортивный комплекс PARK ARENA. Приглашаются ребята возрастов: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 годов рождения.
Претендовать на бесплатное обучение имеют право футболисты, не являющиеся воспитанниками академии «Барселоны». Решение о зачислении на грантовое место принимает тренерский штаб школы по итогам тренировочных сессий. Подробности можно узнать по телефону +7 (495) 419-95-22. Предварительная запись на сайте академии barcaacademy.ru
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