А вы помните матч Россия — Украина 1999 года? Поделитесь воспоминаниями!

9 октября 1999 года, возможно, самая драматичная дата в истории российского футбола. День, когда Андрей Шевченко своим голом, а Александр Филимонов своей ошибкой заставили замолчать «Лужники». О событиях той встречи сборных России и Украины, проходившей в рамках последнего тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2000, уже не раз писали и говорили. Сейчас нам бы хотелось, чтобы о той игре вспомнили вы.
Расскажите, заполнив форму ниже, где вы смотрели тот матч, что почувствовали, когда Филимонов лишил Россию поездки на Евро, долго ли приходили в себя от шока и что тогда думали о вратаре нашей сборной. Делитесь чувствами и эмоциями, а мы обязательно прочитаем ваши ответы и опубликуем самые интересные. Только, пожалуйста, без мата и оскорблений – истории с нецензурными словами не пройдут модерацию.
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