Соболев: Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом за сборную России

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Швеции (1:2). Напомним, форвард забил дебютный гол за сборную России в этой встрече.
«В каждой игре мы стараемся и играем на победу. Это наша задача. Претендую ли я на место в стартовом составе в следующих матчах, решать тренеру. Опять же, одна игра ничего не значит. Нужно доказывать дальше.
Что касается дебютного гола, то Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».
В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.
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