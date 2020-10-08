«Гордимся». В «Спартаке» прокомментировали дебют Соболева за сборную России

Пресс-служба «Спартака» на своей странице в «Твиттере» прокомментировала дебют нападающего Александра Соболева в сборной России.

«Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся», — говорится в сообщении.

Соболев забил гол в ворота сборной Швеции в товарищеском матче. Мяч в ворота шведской команды форвард отправил в компенсированное время после передачи полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

В товарищеском матче сборная России принимала национальную команду Швеции. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В нынешнюю паузу на международные матчи сборной России предстоит провести три встречи. Помимо шведов, подопечные Станислава Черчесова сыграют в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Оба матча российская команда проведёт дома.