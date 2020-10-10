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Ромелу Лукаку признался, что хочет вернуться в «Андерлехт»

Ромелу Лукаку признался, что хочет вернуться в «Андерлехт»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признался, что хочет вернуться в «Андерлехт».

«Всегда слежу за „Андерлехтом“. Обязательно туда вернусь. Футболистам, кто вырос там, всегда этого хочется. Спросите Дендонкера, Тилеманса. Они по-прежнему чувствуют связь с клубом, потому что пережили там массу хороших моментов», — приводит слова Лукаку VTM News.

Лукаку выступал за молодёжную команду «Андерлехта» с 2006 по 2009 год, после чего перешёл в основную команду клуба. В 2011 году форвард стал игроком лондонского «Челси». Летом 2019-го перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Интер». В нынешнем сезоне бельгийский форвард в трёх матчах Серии А забил 3 гола. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года.

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