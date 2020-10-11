Антонио Рюдигер: жестокость полиции в Нигерии требует внимания

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер подверг критике действия Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений нигерийской полиции.

«Жестокость полиции в Нигерии требует внимания. Вы делаете это со своим народом. Происходящее там очень печально. Это должно прекратиться», — написал Рюдигер в своём «твиттере».

Рюдигер родился в Германии в семье немца и уроженки Сьерра-Леоне.

Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне немецкий защитник не провёл ни одного матча в Премьер-лиге, попав в заявку лишь один раз. Контракт немецкого футболиста с английским клубом действует до лета 2022 года.