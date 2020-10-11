Антонио Рюдигер: жестокость полиции в Нигерии требует внимания
Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер подверг критике действия Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений нигерийской полиции.
«Жестокость полиции в Нигерии требует внимания. Вы делаете это со своим народом. Происходящее там очень печально. Это должно прекратиться», — написал Рюдигер в своём «твиттере».
Рюдигер родился в Германии в семье немца и уроженки Сьерра-Леоне.
Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне немецкий защитник не провёл ни одного матча в Премьер-лиге, попав в заявку лишь один раз. Контракт немецкого футболиста с английским клубом действует до лета 2022 года.
«Милан» заинтересован в трансфере Рюдигера
- 11 октября 2020
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