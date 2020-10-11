Россия упустила победу над Турцией в матче Лиги наций

В матче 3-го тура Лиги наций сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счёт на 28-й минуте. Хавбек нанёс точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина.

На 62-й минуте турки сравняли счёт. Хакан Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Мерих Демирал в касание скинул во вратарскую, где Антон Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Кенану Караману закатить мяч в ворота. Турки забили первый гол в этом розыгрыше Лиги наций.



Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом, ассистировали ему судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный судья — Нейц Кайтазович.



Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на 3-м месте.

В 1-м туре Россия победила Сербию (3:1), а во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2). Турция уступила Венгрии (0:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).